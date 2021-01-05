غدا.. محمد إسماعيل يناقش «ما حدث في شنجن» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتب محمد إسماعيل حول روايته "ما حدث في شنجن"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء على شاشة النيل الثقافية.تدور أحداث الرواية بين القاهرة والصين، من خلال علاقة حب شائكة تجمع بين "أكرم" الشاب المصري الثلاثيني و"سونج" الفتاة الصينية، يقدم فيها الكاتب كشفًا خاصًا عن خفايا النفس ومدى علاقتها بالآخر المختلف عنها، ثقافة ورؤية، كما يلقي الضوء على الصراعات النفسية التي يعانيها الإنسان المعاصر.وصرحت دار النشر في تصديرها للرواية إن الكاتب محمد إسماعيل قدم عدة وجوه إنسانية في حالة صراع داخلى مع أفكارها ورغباتها، المعلن منها والمكبوت، خسائرها وأسئلتها، في مشاهد روائية موجزة وسريعة، وبلغة صافية وناعمة رغم ذلك، قادنا عبر لقطات سريعة ومركزة، وباستخدام أقل الكلمات، سواء فى الوصف ورسم المشهد، أوحتى في المونولوج الداخلي، إلى متابعة قصة تبدو بسيطة وعادية، إلا أنها فى الحقيقة كقمة الجبل الهادئ وفي قلبه بركان يشتعل.يذكر أن محمد إسماعيل، من مواليد القاهرة 1974، وهو مهندس اتصالات، شغل العديد من الوظائف الإقليمية في شركات الاتصالات العالمية، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من "سوربون باريس" وبكالوريوس الهندسة الإلكترونية من جامعة عين شمس، وتعد "ماحدث في شنجن" روايته الأولى.