اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها فى إعادة محاكمة محسن السكرى؛ لاتهامه بغسل الأموال.كشفت قرار الإحالة فى القضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين هم أشرف منير علي حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.كانت محكمة النقض في 2012 قضت بحكم نهائى وبات بسجن السكرى بالمؤبد عن تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وبالسجن 3 سنوات عن حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.