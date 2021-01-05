اليوم.. نظر محاكمة متهم بتجارة المخدرات في حلوان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة حلوان.وأسندت النيابة للمتهم "طارق. ه"، فني، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة حلوان، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بدون تصريح، كما حاز المتهم طلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.وأوضح معاون مباحث قسم حلوان، أنه طبقًا لتحرياته السرية التى أكدت قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، استصدر أمرًا بضبط المتهم وتفتيشه، وبضبط المتهم وتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين والسلاح نارى وذخائر نارية، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لاستخدامها فى الدفاع عن تجارته غير المشروعة.