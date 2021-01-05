هبة مجدي عن إطلالتها المميزة: السر يكمن في الابتسامة الرقيقة (صور)
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:23 ص
هويدا سعيدطباعة
نشرت الفنانة هبة مجدي صورها لها على حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" معلقة عليها بنصائح للعيش بصحة جيدة.
ووجهت هبة مجدي نصيحة لكل الراغبات في الظهور بصحة جيدة، وجاذبية: السر يكمن في الابتسامة الرقيقة الدائمة.
وتشتهر هبة مجدي بإطلالتها البسيطة التي تميزها عن غيرها، بالإضافة إلى أنها تتميز بالجسم الرشيق، والذي تتبع معه نظام غذائي صحي.
ووجهت هبة مجدي نصيحة لكل الراغبات في الظهور بصحة جيدة، وجاذبية: السر يكمن في الابتسامة الرقيقة الدائمة.
وتشتهر هبة مجدي بإطلالتها البسيطة التي تميزها عن غيرها، بالإضافة إلى أنها تتميز بالجسم الرشيق، والذي تتبع معه نظام غذائي صحي.
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي