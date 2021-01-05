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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: «النقل المستدام» يساهم في مواجهة التغيرات المناخية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:23 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قطاع النقل هو ثاني قطاع بعد "الطاقة" تسببًا في تلوث الهواء، حيث يمثل وخاصة عوادم المركبات حوالي 23% من الانبعاثات الضارة المسببة لتلوث الهواء.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة البيئة لدور الوزارة في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأضافت فؤاد أن هناك مردود صحى وعائد بيئى لتحويل السيارات لنظام العمل بالطاقة النظيفة، فتحويل 1000 سيارة سوف يوفر أكثر من مليون دولار، و1000 ميكروباص سيوفر حوالي 3 ملايين دولار، وتحويل 1000 أتوبيس للعمل بالكهرباء سيوفر حوالي 44 مليون دولار سنويا.


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