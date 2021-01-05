استكمال نظر محاكمة شقيق الإرهابي «حسن مالك» اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، في جلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وهم محمد رفيق إبراهيم محمد مناع، محمد أسامة محمد العقيد، علاء علي السماحي، الإرهابي يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، محمد عز الدين يوسف مالك، شقق الإرهابي حسن مالك، جمال سلطان محمد أحمد، بتولي قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.