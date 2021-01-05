سنغافورة تبحث إنشاء ممرات للسفر مع فيتنام وتايلاند وفرنسا

قال وزير التجارة والصناعة السنغافوري تشان شون سينج في رد مكتوب على استفسار برلماني إن سنغافورة تجري محادثات لإطلاق ممرات سفر محتملة مع فيتنام وتايلاند وفرنسا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سنغافورة استقبلت حتى الآن 4000 زائر من الصين في إطار اتفاقيات سابقة بين الجانبين لإقامة ممرات سفر.وقال تشان إن الصين وسنغافورة تواصلان المحادثات بشأن زيادة فتح الحدود بينهما مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.في الوقت نفسه أطلقت شركة الطيران الوطنية السنغافورية أواخر الشهر الماضي ما تسميه "عملية جديدة للتحقق الصحى الرقمى "، تسمح للركاب بتقديم نتائج فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الخاصة بهم وتسجيل ما إذا كانوا حصلوا على اللقاح وذلك عبر هواتفهم المحمولة أو الذكية أثناء السفر.