«الكيانات المصرية بأوروبا» تستنكر تقرير «المفوضية الأوروبية» في حق مصر

أصدر اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بيانا استنكر فيه المقترحات الصادرة من المفوضية الاوروبية للبرلمان الاوروبى للتصويت عليها فى جلسته القادمة بخصوص قضايا حقوق الانسان في مصر، حيث أرسل الاتحاد خطابا الى رئيس المفوضية تم فيه شرح الظروف التى تمر بها البلاد وتحليلا ورد لكل ماورد فى اقتراحاتهم.وأكد مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا أن نص الخطاب الموجه إلى تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي ناقش العديد من البنود الهامة حيث تم التأكيد على رفض التقرير الصادر في حق مصر خلال الخطاب الموجه من قبل أعضاء الاتحاد.وأضاف "رجب" أن الخطاب المرسل إلى رئيس المفوضية الأوروبية أكد على أن مصر تمر بفترة انتقالية صعبة للغاية.وأوضح "رجب" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه خلال الخطاب تم التحدث بشأن بالجماعات الإرهابية التي تعمل داخل مصر وداعميها ومموليها، بالإضافة الي الخطر على الحدود المصرية، حيث تم التأكيد على أنه ليس أمام الحكومة المصرية خيار سوى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاولة التغلب على كل هذه القضايا الخطيرة للغاية.وأوضح أنه تم التأكيد خلال الخطاب أنه يتم تنظيم أنشطة المنظمات فى مصر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وحين يتم انتهاك القواعد يجب التحقيق فيها، حيث من غير المعتاد أن تلتقي مثل هذه المنظمات الإرهابية بـ 13 سفيرًا أجنبيًا في مكان مجهول.وأوضح أنه بعد فشل الإخوان في السيطرة على شوارع مصر، كان من الواضح أنهم سيحاولون استخدام وسائل أخرى مثل الجامعات والنقابات ووسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان، باستخدام الأموال الأجنبية لدعم أنشطتهم وتشجيعها.وأكد أن الخطاب تناول قضية المساواة بالنسبة للشذوذ الجنسي فى المجتمع المصرى، حيث تم التأكيد أنه أمر لا تستطيع الحكومة المصرية إجبار المواطنين المصريين على قبوله.وأشار إلى انه خلال الخطاب تم التأكيد على أن موضوع المعتقلين والسجناء يجب أن يتم التعامل معه في المحاكم المصرية، مشيرا إلى انه نظرا لتزايد الجرائم التي يرتكبها صغار السن، فإن جميع الدول تفكر في خفض سن العقوبة، خاصة في مصر حيث يستخدم الإخوان الأطفال في أنشطتهم.وأشار إلى أنه تم التأكيد على أن مصر بلد إسلامي وعقوبة الإعدام حكم إسلامي تقبله الأمة، لافتا إلى أنه لا نعتقد أنه يمكننا حتى مطالبة الولايات المتحدة بإلغائها.وفيما يخص البنود المذكورة بشأن مطالبة الحكومة الفرنسية بوقف بيع السلاح لمصر..أكد "رجب" أن الاتحاد أوضح خلال الخطاب أن هذه الأسلحة تستخدم لمحاربة الإرهابيين لصالح المجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا.وقال إن الاتحاد أوضح في خطابه أن التعليقات التي أدلت بها هيلينا دالي مشجعة للغاية عندما قالت إن مصر هي الأفضل أداء في المنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية، كما تشير إلى تحسين تشريعات حقوق الإنسان.وأوضح أن الاتحاد قد أكد أنه يعتقد أن الحوار مع السلطات المختلفة في مصر سيساعد على خلق فهم أفضل وتحسين في جميع المجالات.