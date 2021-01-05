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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إعادة تخفيف قواعد تعامل الشركات غير المقيمة بتايلاند في النقد الأجنبي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:18 ص
النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
وكالات
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أعلن بنك تايلاند المركزي اليوم الثلاثاء، السماح بقدر أكبر من المرونة للشركات غير المقيمة لتداول العملات الأجنبية أمام البات التايلندي مع المؤسسات المالية المحلية في إطار ما يعرف باسم "نظام الشركة المؤهلة غير المقيمة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي القول إن الشركات غير المالية التي تقوم بالتجارة والاستثمار في تايلاند وتشارك في نظام الشركة المؤهلة غير المقيمة تستطيع إدارة مخاطر العملات بالنسبة للبات التايلندي دون الحاجة إلى تقديم دليل أساس لكل معاملة.

كما تم توسيع نطاق المعاملات الأساسية المؤهلة لهذه الشركات لتشمل التحوط التوقعي وتحوط الميزانية العمومية ويمكن للشركات المؤهلة إدارة سيولة بالعملة المحلية بشكل أكثر مرونة دون الخضوع للحد المستحق في نهاية اليوم البالغ 200 مليون بات المفروض على حسابات العملة المحلية للشركات غير المقيمة في تايلاند.

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