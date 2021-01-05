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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص والصين تبحثان استفزازات تركيا في المنطقة الاقتصادية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:15 ص
خريستودوليدس - وانج
خريستودوليدس - وانج يي
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بحث وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس مع نظيره الصيني وانج يي؛ سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، على موقعها الإلكتروني، بأن خريستودوليدس التقى بنظيره الصيني في مطار لارنكا الدولي بالعاصمة نيقوسيا، وهو في طريقه إلى إفريقيا.

وقال خريستودوليديس في حديثه للصحافة بعد الاجتماع، إنه أتيحت له الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية مع وانج يي، مشيرًا إلى أن هذا العام هو العام الـ50 على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين،مضيفًا الوزير الصيني وجه له دعوة لزيارة الصين.

وأكد أنه ناقش مع يي المشكلة القبرصية واستفزازات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وفي فاروشا، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.
يُشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال 37% من أراضي الجزيرة، وفشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق أي نتائج، فيما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.

وقد قام الجانب التركي بفتح جزء من الشريط الساحلي المسيج لفاماجوستا في الثامن من أكتوبر الماضي، وذلك في انتهاك صارخ للعديد من قرارات الأمم المتحدة.

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