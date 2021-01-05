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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 ملايين دولار منحة من «الأفريقي للتنمية» لتعزيز الطاقة في القارة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:14 ص
البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية
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وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على منحة بقيمة 7 ملايين دولار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا (SEFA)، التابع له، لتقديم المساعدة الفنية في إعداد مبادرة لتطوير صناعة شبكات الكهرباء الصغيرة والمتجددة لتلبية احتياجات القارة السمراء في هذا القطاع سريع التطور.

ومن المنتظر أن يشمل برنامج "تسريع سوق الشبكة المصغرة في إفريقيا" (AMAP)، الذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الطاقة في المناطق النائية وتعزيز المرونة المناخية في جميع أنحاء إفريقيا، على ثلاثة مكونات أساسية؛ هي تنفيذ إطار جديد وموحد لبرامج تسريع الشبكة الصغيرة على المستوى الوطني في أربعة بلدان منها نيجيريا؛ وتصميم وتعزيز حلول تقليل المخاطر المالية؛ ودعم أنشطة المعرفة والابتكار وتنمية المهارات، بما في ذلك استمرار الموقع الإلكتروني لمكتب المساعدة الخاص بالشبكة الخضراء الصغيرة التابع للبنك.

من جانبه، قال الدكتور كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر: "إن الشبكات الصغيرة هي سمة متكاملة ومهمة بشكل متزايد لحلول الوصول إلى الطاقة، ليس فقط من حيث توفير الكهرباء للأسر، ولكن أيضًا من حيث ضمان وصول السكان المحرومين من الخدمات إلى الاستخدامات الإنتاجية للطاقة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والأخضر".

وأضاف أن برنامج "تسريع سوق الشبكة المصغرة في أفريقيا "AMAP" يؤكد التزام بنك التنمية الأفريقي بتعزيز صناعة الشبكات المصغرة في إفريقيا، والتي نراها محركًا رئيسيًا للوصول السريع إلى الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على البيئة، لاسيما بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

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