استطلاع: الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق لاحتواء كورونا

أعربت غالبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لتمديد الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا.وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد أبحاث الرأي "يوجوف"، أن أكثر من ثلثي الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنه يتعين مواصلة القيود على الأقل بنفس شدتها الحالية لما بعد العاشر من يناير الجاري.وبحسب الاستطلاع، أيد 41 % من الألمان الإبقاء على القيود بنفس شدتها الحالية، بينما دعا 24% آخرون إلى زيادة تشديدها.وفي المقابل، دعا 17% فقط من الألمان إلى تخفيف الإغلاق، بينما يرغب 11% من الألمان إلغاء القيود بالكامل.ومن المقرر أن تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الـ 16 اليوم الثلاثاء لمناقشة تمديد الإغلاق شبه الكامل الحالي، بينما تجري عمليات التلقيح لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.وهناك تقارير عن إمكانية تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير بدلا من النهاية المخطط لها حاليا في العاشر من الشهر نفسه.وفي أول مؤتمر في العام الجديد، ستبحث ميركل ورؤساء حكومات الولايات استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالرغم من إغلاق معظم المتاجر ومراكز الرعاية النهارية للأطفال منذ 16 ديسمبر الماضي.وتم حظر الأحداث العامة الكبرى قبل ذلك الحين، وتقام الأحداث الرياضية القليلة المسموح بها في ملاعب بدون جماهير.وبينما أدت الإجراءات الحالية إلى انخفاض معدلات الإصابة، تفيد تقارير بأن معظم رؤساء حكومات الولايات يؤيدون تمديد الإغلاق، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيفية التصرف مع المدارس ومراكز الرعاية النهارية.تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي هو الحزب الوحيد في البرلمان الألماني الذي يعارض بشدة تمديد تدابير احتواء كورونا.وفي المقابل، أظهر الاستطلاع انقساما بين أنصار الحزب، حيث أعرب 33% منهم عن رغبتهم في العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية، بينما دعا 23% آخرون إلى تخفيف الإجراءات، في حين ذكر 42% أن الإغلاق يجب أن يظل كما هو، أو أن يُشدد.وبلغت نسبة مؤيدي الإبقاء على الإغلاق الصارم أو تشديده بين أنصار حزب الخضر 85%، مقابل 75% لكل من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "اليسار" والحزب الديمقراطي الحر، و73% لأنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى الرابع من يناير الجاري، 2021 ألمانيا فوق 18 عاما.