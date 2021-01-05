«القرضاوي» ضمن أخطر 18 متطرفا على وجه الأرض

وضعت منظمة "مشروع مكافحة التطرف" الأمريكية (CEP) يوسف القرضاوي، الأب الروحي لجماعة "لإخوان" وأحد أبرز قيادتها، ضمن قائمة "أخطر 18 متطرفا على وجه الأرض" لعام 2021، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.وأعدت "CEP"، وهي منظمة غير ربحية وغير حزبية للسياسة الدولية تم إنشاءها لمكافحة التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء العالم، قائمة بالرجال والنساء الأكثر خطورة في العالم، مرورا من الإرهابيين والجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط وحتى حركات اليمين المتطرف في ألدول الغربية، مثل ما يعرف بحركة "المتفوقين البيض" و" النازيون الجدد".وبحسب تقرير "ذا صن"، تتصدر القائمة قادة الجماعات الإرهابية التي تتحدث باسم الإسلام، أو ما يعرف بجماعات الإسلام السياسي، مثل داعش والإخوان، وضمت يوسف القرضاوي باعتباره أبرز المعتنقين لفكر الاخوان، كما شملت أيضا الإرهابي عادل عبد الباري، المتحدث السابق باسم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، إلى جانب العديد من الشخصيات الإرهابية في العالم العربي والأوروبي.وذكرت قائمة "مشروع مكافحة التطرف" أن القرضاوي دائما ما يدافع عن الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية ويسميها عمليات "استشهادية"، مشيرا إلى إنه في عام 2008، وصف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الرجل البالغ من العمر 94 عامًا، بالخطير والمثير الانقسام ورفض منحه تأشيرة لزيارة البلاد.ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية البريطانية السير إيفور روبرتس، والذي يعمل اليوم مستشارًا لـ"مشروع مكافحة التطرف"، قوله "من المحتمل أن تمثل هذه الشخصيات أكبر التهديدات للعالم خلال السنوات القادمة".وأضاف "في بعض الحالات، يكون ذلك بسبب القوة التي يمارسونها لنشر أيديولوجيات خطيرة وعنيفة عبر الإنترنت وعبر شبكاتهم المختلفة عبر أنحاء العالم لتحويل أفكارهم إلى إرهاب وموت في شوارعنا"، لافتا إلى أن النطاق المتزايد لتهديداتهم أصبح أمر "مقلق" مع انتشار التطرف العنصري اليميني المتطرف جنبًا إلى جنب مع جماعات الإسلام السياسي في بريطانيا على وجه الخصوص.