«الدرع الواقي».. كيف تحمي «الكمامة» من الإصابة بـ«كورونا»؟

تسجل إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعًا جديد يومًا بعد يوم، وفي ظل مخاوف من احتداد الأزمة حذرت الحكومة من عدم اتباع الإجراءات الاحترازية خاصةً في تلك الظروف، من أجل الحفاظ على المواطنين وسلامتهم وبهدف تقويض انتشار الفيروس المستجد.وعليه طبقت الحكومة غرامة قدرها 50 جنيهًا على المواطنين الذين يتم ضبطهم غير مرتدين الكمامة الطبية في الأماكن العامة ووسائل النقل العام والأسواق، على أن يتم شن حملات للتأكد من التزام المواطنين على المحال التجارية ومترو الأنفاق ووسائل المواصلات المختلفة، بالإضافة إلى الأماكن العامة والمغلقة.وتطبق الحكومة على الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية نظام الغرامة الفورية، من خلال توقيع محاضر معنونة تحت اسم «محاضر تصالح فوري على مخالفة عدم ارتداء كمامة»، بواقع 50 جنيهًا يدفعها المخالف.ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أهمية ارتداء الكمامة الطبية، ومدى قدرتها على ماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال التواصل مع أطباء ينصحون بعدم الاستخفاف بالأمر واتباع التعليمات الصحية.الدكتور أحمد المحمدي، طبيب أمراض الصدر والجهاز التنفسي، أوضح أن الكمامة الطبية لها دور كبير في حماية الشخص من الإصابة بالفيروسات أو الأمراض لاسيما فيروس كورونا، الذي أكدت الدراسات المختلفة والعلماء على أن الفيروس ينتقل عن طريق الأنف أو الفم.وقال «المحمدي»، إنه بارتداء الشخص الكمامة الطبية تقل فرص اصابته بالفيروس كثيرًا عن الشخص غير الملتزم بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة، لافتًا إلى أن عدم تكرار ارتداء الكمامة أكثر من يوم وضرورة تغييرها على مدار ساعات اليوم.فيما أشار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن مواجهة فيروس كورونا المستجد وتجنب الإصابة به تكمن في ارتداء الكامة الطبية؛ لأنها بدورها تمنع الفيروس من دخول أجسامنا عن طريق الفم أو الأنف، موضحًا أنها تعمل كعازل عن الأشخاص خلال التعامل المباشر مع الناس.وشدد «الناظر» على ضرورة تجنب التجمعات والحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي، مع الحرص والتأكيد على تطهير الأيدي باستمرار وتنظيفها من أية ميكروبات قد تكون عالقة بها ولا نراها، مشيرًا إلى أنه في حال الاضطرار إلى التواجد في التجمعات أو ركوب المواصلات العامة فلا غنى عن ارتداء الكمامة الطبية.وأكد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذا الحرص الشديد عند التعامل مع المواطنين بشكل مباشر في الاماكن العامة، منوهًا بأنه يجب الحفاظ على مسافة كافية بحد أدنى متر بين الأشخاص وبعضهم.