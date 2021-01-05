180 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 180 ألفا و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1903 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا إلى 20 مليونا و817 ألفا و140 إصابة، من بينهم 353 ألفا 483 حالة وفاة.ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع ما لا يقل عن 15 مليونا و418 ألفا و500 جرعة لقاح في البلاد، وتم تطعيم ما لا يقل عن 4 ملايين و563 ألفا و260 شخصا.