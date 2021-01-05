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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وحدة إسعاف جديدة داخل جامعة بنى سويف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:44 ص
إسعاف
إسعاف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أنه تم إضافة وحدة إسعاف جديدة داخل الجامعة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وثمن الدكتور منصور دور هيئة الإسعاف المصرية، لوجود تنسيق وتعاون كامل معها، مؤكدًا أن الجامعة مستعدة لخدمة المجتمع بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن وحدة الإسعاف تأتى لخدمة القطاع الغربي من مدينة بني سويف خاصة أن كل المرتكزات السابقة كانت في القطاع الشرقي من المدينة ما يؤخر وصول سيارات الإسعاف للقطاع الغربي خاصة وقت غلق المزلقان سابقا وتهدف الوحدة الجديدة للاستجابة السريعة للبلاغات الواردة من غرب المدينة والقرى المجاورة لها.

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