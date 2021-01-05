وحدة إسعاف جديدة داخل جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أنه تم إضافة وحدة إسعاف جديدة داخل الجامعة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.وثمن الدكتور منصور دور هيئة الإسعاف المصرية، لوجود تنسيق وتعاون كامل معها، مؤكدًا أن الجامعة مستعدة لخدمة المجتمع بأي شكل من الأشكال.يذكر أن وحدة الإسعاف تأتى لخدمة القطاع الغربي من مدينة بني سويف خاصة أن كل المرتكزات السابقة كانت في القطاع الشرقي من المدينة ما يؤخر وصول سيارات الإسعاف للقطاع الغربي خاصة وقت غلق المزلقان سابقا وتهدف الوحدة الجديدة للاستجابة السريعة للبلاغات الواردة من غرب المدينة والقرى المجاورة لها.