أمير الكويت يغادر بلاده متوجها للسعودية للمشاركة فى قمة العلا

غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بلاده متوجهًا إلى الرياض، لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ(41) لمجلس التعاون الخليجي، وفقا لما أعلنته صحيفة وطن الكويتية.يأتي هذا فيما أعلنت الكويت أمس عن فتح الحدود بين الدوحة والسعودية.ورحَّب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.