ولي عهد البحرين يغادر المملكة للمشاركة في قمة العلا بالسعودية

غادر ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بلاده اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون، نيابة عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).يأتي هذا فيما أكدت مملكة البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أواصر التعاون تعزيزًا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس.