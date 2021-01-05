ترحيب أممي بفتح المجال الجوي والبري بين قطر والسعودية

رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، بقرار إعادة فتح الحدود بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، معربا عن تأييده القوي لمساهمات دولة الكويت في هذا المجال، وفقا لما قال بوزكير عبر حسابه على تويتر، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية.وشجع بوزكير في تغريده عبر حسابه في موقع (تويتر) "على حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية" مؤكدا أن "هذه خطوة مهمة للغاية لتحقيق المصالحة في منطقة الخليج".يأتي هذا في أعقاب إعلان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح التوصل إلى اتفاق تم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.