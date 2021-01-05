أمير قطر يغادر بلاده إلى السعودية للمشاركة في قمة الرياض

غادر منذ قليل، أمير قطر تميم بن حمد، بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.وتستضيف السعودية القمة في مدينة العلا التاریخیة ھذا العام، وسط ظروف استثنائیة یمر بھا العالم إثر تداعيات فيروس كورونا، فیما تدفع الأمانة العامة للمجلس بأن یكون الملف الاقتصادي عنوانا للعقد الخامس من مسيرة المجلس.