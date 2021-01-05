تركيا ترحب بفتح السعودية الحدود مع قطر

أعربت وزارة الخارجية التركية عن دعمها لقرار السعودية إعادة فتح حدودها البرية ومجالها الجوي أمام قطر بعد نحو أربع سنوات من إغلاقها، وفقا لما نقل موقع "أحوال" التركي.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية "نرحب بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية " وامتدحت جهود الوساطة التي تبذلها الجهات الدولية، وخص الكويت بالثناء، للعمل على إنهاء النزاع بين الجيران الخليجيين، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الحصار بشكل كامل.جاء قرار الرياض بإعادة فتح حدودها مع جارتها الصغيرة عقب اجتماع مجلس التعاون الخليجي حيث تمت مناقشة رفع الحصار، كما ساهمت الولايات المتحدة في جهود الوساطة الكويتية على أمل تثبيت العلاقات بين حلفائها الخليجيين على أمل توحيد الخليج ضد إيران.في مايو 2017، بدأت مجموعة رباعية من دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مقاطعة مع قطر لعدم استعدادها للتخلي عن دعم الأحزاب الإسلامية السياسية المرتبطة بالإخوان وتهدئة علاقاتها مع إيران، ومن المطالب الأخرى التي رفضت الدوحة تلبيتها، طرد الجنود الأتراك من قاعدة عسكرية تقع في المملكة.