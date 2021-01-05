مي عمر: ردود الفعل على «لؤلؤ» فاقت توقعاتي

قالت الفنانة مى عمر، إنها سعيدة بردود الفعل الإيجابية على حلقات مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.وأكدت مي لـ«الدستور» أن ردود الفعل فاقت توقعاتها خاصة مع ارتباط الجمهور بالشخصية وسؤالهم المستمر عما سيحدث في الحلقات القادمة، مشيرة إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الأحداث.وأضافت أن عرض العمل على أكثر من قناة ومنصة منحه جمهور أكبر ونسبة مشاهدة أعلى في مصر والعالم العربي.على جانب آخر أكدت مي أنها صورت عددًا من مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتستأنف التصوير خلال أيام بالإضافة لاستمرارها في الخضوع لتدريبات مكثفة على اللهجة الصعيدية.يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" حقق نجاحا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى وتصدر المسلسل واسم مي عمر تريند جوجل وتويتر.مسلسل «لؤلؤ» من بطولة الفنانة مى عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقى ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدى كرم وسلوى عثمان وعماد زيادة وحمدى هيكل وهدير عبدالناصر ومحمد مهران وأحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.