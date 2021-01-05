محمد بن راشد يغادر الإمارات إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم الثلاثاء، بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد للمشاركة بالاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه المملكة اليوم الثلاثاء في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.يرافقه آل مكتوم وفد يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.