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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد بن راشد يغادر الإمارات إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:12 ص
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أمينة ذكى
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غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم الثلاثاء، بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد للمشاركة بالاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه المملكة اليوم الثلاثاء في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

يرافقه آل مكتوم وفد يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

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