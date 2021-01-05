حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 5 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: ترتاح لفرص حوارية توضح بها مواقفك ووجهات نظرك، فأنت اليوم محط اهتمام ودعم، فاقترب ممن تحب وتثق وابدأ بحل التعقيدات والمشاكل الموجودة.عاطفيًا: تشابه الطرف الآخر الشديد معك في الكثير من الأمور ليس نقطة في مصلحتكما كما تتخيل، أحيانًا تتنافر الشخصيات المتشابهة كما تفعل المغناطيسات.صحيًا: أجواء العمل الضاغطة نوعًا ما تكون عاملًا أساسيًا في تزايد الضغوط على حياتك الصحية.