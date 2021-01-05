مسئول: العراق يخطط لاستيراد 10 ملايين لتر يوميا من البنزين

صرح مسئول بقطاع النفط العراقي بأن وزارة النفط تخطط لاستيراد 10 ملايين لتر يوميا من مادة البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي فيما يجري العمل لاستكمال بناء وحدات جديدة في مصافي التكرير العراقية لزيادة معدلات إنتاج المحروقات.وقال حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط العراقية لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، "إن وزارة النفط وضمن خطتها السنوية تستورد 10 ملايين لتر يوميا من مادة البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي الذي يصل إلى 24 مليون لتر يوميا وفق الأسعار العالمية".وذكر أن وزارة النفط أوقفت استيراد زيت الغاز حاليا بعد تأمين الحاجة المحلية من إنتاج مصافي التكرير العراقية وأن معظم الاستيراد من هذه المادة هو لحساب وزارة الكهرباء لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية.وأوضح المسئول العراقي أن وزارة النفط وضعت خطة لرفع الطاقات التكريرية والنوعية من خلال تنفيذ مشاريع بناء مصاف جديدة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج ومن بين أهم المشاريع التي تمت إعادتها هو مصفاة صلاح الدين الثانية إحدى أكبر منشآت مجمع بيجي النفطي العملاق الذي تعرضت وحداتها للتدمير خلال الحرب ضد داعش بعد منتصف يونيو عام 2014.وقال إن وزارة النفط تعمل حاليا على تنفيذ برنامج يتضمن"تحسين نوعية المنتجات النفطية وزيادة جودتها من خلال نصب وحدات إنتاجية حديثة وزيادة الطاقات الإنتاجية من خلال استكمال بناء مصاف جديدة أبرزها مصفاة كربلاء بطاقة 140ألف برميل يوميا حيث بلغت نسبة إنجاز المصفاة حاليا أكثر من 87% ورفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة الشعبية بمحافظة البصرة الى210 ألف برميل يوميا".ويخطط العراق من خلال برامج بناء مصاف جديدة لتكرير النفط الخام في كربلاء والناصرية والفاو وكركوك وإنشاء وحدات إضافية في المصافي الحالية إلى رفع طاقة التكرير في البلاد إلى أكثر من مليون برميل يوميا لسد متطلبات الاستهلاك وإيقاف عمليات الاستيراد من الخارج.