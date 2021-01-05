حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 5 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان والشمس في برج الجدي قد يعقد لك بعض المفاوضات ويجعلك أكثر تشبثًا بموقفك وبأفكارك.عاطفيًا: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق.صحيًا: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة.