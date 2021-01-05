شبورة كثيفة بالقليوبية.. و«المرور» ينظم سرعة السيارات لتلافي الحوادث

شهدت كافة الطرق السريعة والفرعية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، تكون شبورة مائية كثيفة خاصة على الطريق الزراعي "القاهرة-الإسكندرية" و"شبرا-بنها" الحر وطريق بنها المنصورة وبنها القناطر الخيرية.ودفعت الإدارة العامة لمرور القليوبية كافة أجهزتها من الضباط والأفراد والأوناش بقيادة العقيد محمد سعد عبدالقادر في جميع طرق المحافظة لتنظيم سرعة سير السيارات منعا لحدوث حوادث وحفاظا على أرواح المواطنين والسائقين وأصحاب السيارات.وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.