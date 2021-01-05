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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 5 يناير 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:40 ص
الأبراج
الأبراج
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يحصل ما لم تتوقعه، ويربك شؤونك الحياتية والمهنية، لكنك تكون على استعداد لمواجهة كل طارئ.
عاطفيًا: تستفيد العلاقة القوية لتصبح أكثر متانة وعافية، وقد تكبر الأحلام وتنمو معها الروابط لتمتد وتشتدّ صلابة.
صحيًا: إياك والتراجع عن القرار المتعلق باتباع حمية صحية، أنت الخاسر الأكبر إذا تخاذلت.

الثور
مهنيًا: تتخلص من مشكلة أعاقت الكثير من أعمالك، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفيًا: تستوعب ما يحصل معك وتحافظ على مشاعر سريّة ولا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.
صحيًا: تبدو في حالة من الإرهاق نتيجة ما تواجهه من مشكلات يوميًا، لكنك متفائل جدًا.

الجوزاء
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات، وتتواصل مع الزملاء بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا إيجابيًّا في خلق بعض الفرص.
عاطفيًا: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عاطفي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه فهو لا يرحم في مثل هذه الأمور وقد يفقد صوابه.
صحيًا: لا تجازف في أي مجال، لأن التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة.

السرطان
مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان والشمس في برج الجدي قد يعقد لك بعض المفاوضات ويجعلك أكثر تشبثًا بموقفك وبأفكارك.
عاطفيًا: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق.
صحيًا: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة.

الأسد
مهنيًا: يوفر لك محيطك المهني أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بالنجاح على كل الصعد.
عاطفيًا: جوّ دافئ ورومانسي في حياتك العاطفية، وتحاول استغلال هذا الأمر لتمضية أجمل الأوقات برفقة الشريك.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من المشروبات والمسكرات وغيرها مساء مفيد جدًا للصحة.

العذراء
مهنيًا: تمتلك من الحكمة والمسؤولية ما يجعلك قادرًا على الإدارة والوصول إلى ما تريده، وتتمتع بإعجاب الجميع في العمل لتقديم الخدمات اللازمة بحب وإتقان.
عاطفيًا: على الرغم من ظهور اللامبالاة لديك، إلا أنك تتميز بامتلاك المشاعر العميقة بداخلهم، مما يجعلك قادرًا على إسعاد شريك الحياة وتقديد الدعم والاهتمام له.
صحيًا: تحتاج إلى الراحة والهدوء، فأنت تتعرض للضغط والمجهود العالي، فصحتك هي سر قوتك، لذا حافظ عليها وقدّم لها الرعاية المطلوبة.

الميزان
مهنيًا: بانتظارك المشاريع الجيّدة لتحقيق المكاسب الكبيرة، ويشير هذا اليوم إلى قدرات خلاقة توظفها في المكان المناسب.
عاطفيًا: تعيش حالة خاصة من الأحاسيس والمشاعر التي تأخذك إلى عالم الحب الحقيقي والتفاهم والانسجام مع الشريك.
صحيًا: تشعر ببعض الآلام الخفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وكميته مساء.

العقرب
مهنيًا: تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل، باستطاعتك إحراز تقدم في العمل، اليوم مناسب لاختبار مواضيع جديدة تثير اهتمامك.
عاطفيًا: الشريك بحاجة إلى حبك وحنانك، كن رقيقًا وإيجابيًا في أمر يطرحه عليك حول ضرورة الابتعاد عن المظاهر الفارغة والاهتمام بالجوهر.
صحيًا: لن يقف شيء في وجه قرارك للبدء باتباع حمية بغية التخلص من الوزن الزائد.

القوس
مهنيًا: تتلقى سيلًا من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية.
عاطفيًا: تتقاسم مع الشريك اهتمامات مشتركة وتنجحان في تحقيق هدف مهم يحسن وضعكما الاجتماعي وتعيش أحداثًا مفرحة تترك آثارها على وجهك.
صحيًا: استعن ببعض المجلات التي تعنى بالشأن الصحي وطبّق الإرشادات التي يعطيها أخصائيون بالصحة.

الجدي
مهنيًا: لا أنصحك بأخذ إجازة، أنت مطالب بأداء الكثير من الأعمال، وطلبها حاليًا قد يُعد تهربًا من المسؤوليات من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: الأوضاع تشكو من الروتين والملل، وهذا لا يناسب علاقتك الحاضرة على الإطلاق.
صحيًا: تبحث قضية صحية دقيقة تتعلق بأحد أفراد أسرتك تشغل بالك وتثير قلق.

الدلو
مهنيًا: ترتاح لفرص حوارية توضح بها مواقفك ووجهات نظرك، فأنت اليوم محط اهتمام ودعم، فاقترب ممن تحب وتثق وابدأ بحل التعقيدات والمشاكل الموجودة.
عاطفيًا: تشابه الطرف الآخر الشديد معك في الكثير من الأمور ليس نقطة في مصلحتكما كما تتخيل، أحيانًا تتنافر الشخصيات المتشابهة كما تفعل المغناطيسات.
صحيًا: أجواء العمل الضاغطة نوعًا ما تكون عاملًا أساسيًا في تزايد الضغوط على حياتك الصحية.

الحوت
مهنيًا: يكون النجاح حليفك القوي في كل الخطوات والمشاريع التي تقدم عليها، وتكون على موعد مع فوز كاسح يفاجئ الجميع.
عاطفيًا: تساورك شكوك في غير محلها حول تصرفات الشريك، وتحاول أن تجد لها حلولًا مناسبة تريح أعصابك.
صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي.

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