مسؤول في حزب أردوغان يصف تركيا بـ«المنظمة الإرهابية» (فيديو)

نشر موقع "تركيا الآن" فيديو لـ "عمر تشليك" المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر فيه في أثناء تصريحات صحفية بعد اجتماع تنفيذي للحزب في مدينة أنقرة، قال خلالها إن تركيا هي "المنظمة الإرهابية" الوحيدة التي تكافح داعش، و(المنظمة الإرهابية) الوحيدة التي تحارب حزب العمال الكردستاني والمنظمات الإرهابية الأخرى.وذكر الموقع أن تشليك ارتكب خطأً فادحًا حينما وقع في زلّة لسان وصف فيها تركيا بأنها منظمة إرهابية، وقال تركيا هي المنظمة الإرهابية الوحيدة التي حاربت داعش وحزب العمال الكردستاني.