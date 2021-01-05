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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الشعوب الديمقراطى: الشعب التركى محكوم عليه بالجوع بسبب أردوغان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:27 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال جارو بيلان رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي، إن عام 2021 بدأ بحزمة كبيرة من زيادات الأسعار، وبدا أن الشعب التركي محكوم عليه بالجوع.

وذكر موقع «ميزوبوتاميا»، أن الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي، جارو بيلان، أدلى ببيان في مبنى الحزب بمدينة إسطنبول التركية، حول موضوع الزيادات الموقعة في العام الجديد على كل من الغاز الطبيعي، والكهرباء، والمواد الغذائية.

وقال بيلان في بيانه: «إن المواطنين الذين فقدوا قوتهم وعملهم وقدرتهم الشرائية في الأزمة الاقتصادية مع تفشي الوباء في عام 2020 دخلوا عام 2021 بوابل آخر من الزيادات على الأسعار»، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول من العام الجديد، حدثت زيادة كبيرة في الرسوم والضرائب والعديد من الخدمات الأخرى.

وقال إنه حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستعيد بهذه الزيادات، أضعاف ما قدمه للشعب.

وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، أعلنت عن توقيع زيادة جديدة على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي في عام 2021، بنسبة 11%.

وأعلنت الغرف التجارية بإسطنبول عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.

كما أعلنت السلطات التركية عن رفع الرسوم المفروضة على استخراج الأوراق الرسمية وجوازات السفر، ومخالفات السيارات، ورسوم إصدار رخص القيادة، فضلًا عن قيمة الضرائب على الهواتف والعقارات، اعتبارًا من بداية يناير 2021، بنسبة 9.11 %.

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