صحفى تركى: أردوغان لن يمرر الانتخابات الرئاسية المقبلة بسهولة

دعا جان أتاكلي، الصحفي التركي، لاحتجاجات شعبية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل الانتخابات القادمة، متوقعًا أن الرئيس التركي لن يسلم السلطة، ولن يمرر عملية الانتخابات الرئاسية.وقال أتاكلي، في تصريحات نقلتها صحيفة «خبر 7»: «إن أردوغان لن يعترف بهزيمته، لذا يجب أن تقوم ضده ثورة شعبية حتى يتم انتقال السلطة».الأمر الذي أثار غضب الحكومة التركية، ورد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك على دعوات أتاكلي، بأن من يدعو لثورة شعبية ضد أردوغان، كأنما يدعو لانقلاب على السلطة.وقال تشليك: «يقولون إن أردوغان لن يجري انتخابات، إذًا كيف ستنتقل السلطة بدون انتخابات؟ من الواضح أن هذه دعوة للانقلاب، وهذا نهج يجب على من دعا إليه أن يخجل منه، إذا لجأوا إلى سياسة الانقلابات، فلن تكون هناك ديمقراطية، هؤلاء مرضى عقليون، الانقلاب هو أعظم شر يمكن أن يلحق بالأمة».وكان أتاكلي أحد الصحفيين المعتقلين بتركيا، حيث قضى مدة حبس 4 سنوات و8 أشهر، بسبب معارضته للرئيس التركي.