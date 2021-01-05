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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات المكسيكية تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:58 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أعلنت السلطات المكسيكية أنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي انتجته شركة أسترازينيكا الدوائية البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال المسؤول في الحكومة المكسيكية عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19 هوجو لوبيز-جاتيل، في كلمة أوردتها قناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية أجازت الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد فيروس سارس-كوف-2"، وبذلك تصبح المكسيك رابع دولة في العالم ترخص هذا اللقاح، بعد كل من بريطانيا والأرجنتين والهند.

وأضاف لوبيز-جاتيل أن المكسيك ستحصل على أولى جرعاتها من هذا اللقاح اعتبارا من مارس المقبل، لكنه أوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمر يتوقف على ما إذا كانت لدى الشركات الخاصة القدرة الإنتاجية اللازمة".

وأطلقت المكسيك في 24 ديسمبر الماضي حملة وطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر-بايونتيك.

ووفقًا للحكومة المكسيكية، فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح حتى أول أمس الأحد حوالي 30 ألف شخص من مقدمي الرعاية الصحية.

وكان رئيس المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد قال إنه سيتم تطعيم ما بين 700 و750 ألفًا من مقدمي الرعاية الصحية بحلول منتصف يناير الجاري.

وتوصلت الحكومة المكسيكية إلى اتفاق مع كل من المنظمة الخيرية التابعة للملياردير المكسيكي كارلوس سليم ومختبر أسترازينيكا وجامعة أكسفورد لإنتاج اللقاح في أراضيها وفي الأرجنتين، وتوزيعه بصورة غير ربحية في سائر دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل، وبموجب هذا الاتفاق ستحصل المكسيك على 77.4 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وتعد المكسيك البالغ تعداد سكّانها 128 مليون نسمة هي رابع أكثر دول العالم تضرّرًا من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية، إذ سجلت حتى أمس الإثنين 127 ألفًا و757 وفاة من أصل 1.4 مليون مصاب.

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