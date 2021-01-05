رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سمكة تونة تباع بأكثر من 20 مليون ين فى مزاد باليابان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:59 ص
سمكة تونة
سمكة تونة
وكالات
طباعة
بيعت سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف مقابل 20.8 مليون ين (202 ألف دولار) في طوكيو اليوم الثلاثاء في أول مزاد هذا العام في سوق السمك الرئيسية بالمدينة.

ويقل هذا السعر كثيرا عن أعلى سعر تم تسجيله في العام الماضي والبالغ 193 مليون ين، وجاء المزاد الأول بالعام الجديد بينما حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان العاصمة مرارا وتكرارا على الامتناع عن الخروج غير الضروري وغير العاجل من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وتم بيع سمكة التونة البالغ وزنها 208 كيلوجرامات، قيمة الكيلو جرام الواحد 100 ألف ين تقريبا، إلى مجموعة يامايوكي المعنية بالبيع بالجملة في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.

وتم اصطياد السمكة في "أوما" بالطرف الشمالي لجزيرة هونشو في شمالي اليابان، وتعد هذه المنطقة الأفضل لاصطياد أسماك التونة في البلاد.

موضوعات متعلقة

«غش الزوجية».. مقتل سيدتين على أيدى أزواجهما بسبب الشرف

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

علماء المناعة الروس يشككون فى إمكانية تكرار الإصابة بكورونا

بعد دعوته للإصلاح.. اختفاء مؤسس شركة على بابا

الصين تحطم الرقم القياسى العالمى فى توليد الطاقة الكهرمائية

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»

منشورات المتوسط تطرح انتعاشة اللغة لعبد السلام بنعبد العالى

العودة إلى مدينة الحمير البيض.. قريبًا ديوان بالعربية للأمريكى جيمس تيت