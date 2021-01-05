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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضوان بالكونجرس الأمريكى يطلبان بفتح تحقيق جنائى مع ترامب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:11 ص
لكونجرس الأمريكى
لكونجرس الأمريكى
وكالات
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طلب عضوان ديمقراطيان بمجلس النواب الأمريكي من مكتب التحقيقات الاتحاي (إف بي آي) فتح تحقيق جنائي مع الرئيس دونالد ترامب لقيامه بالضغط على مسؤولين من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكشفت مكالمة هاتفية في مطلع الأسبوع الحالي، كانت صحيفة واشنطن بوست هي أول من نشر فحواها، أن ترامب توسل إلى المسؤول الأول عن الانتخابات في ولاية جورجيا لكي يقلب نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي، قائلا له إن كل ما عليك هو "إيجاد 11780 صوتا".

وقال عضو الكونجرس تيد ليو، النائب عن ولاية كاليفورنيا، والنائبة عن نيويورك كاثلين رايس، في رسالة بعثا بها إلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي "إن الدليل على تزوير السيد ترامب للانتخابات بات واضحا وضوح الشمس".

وقال ليو ورايس قائلين "نعتقد أن ترامب انخرط في الإغواء أو التآمر لارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية، ونحن نطلب بفتح تحقيق جنائي مع الرئيس".

يذكر أنه منذ إجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهرين يرفض ترامب الإقرار بهزيمته أمام الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن.ومن المقرر أن يجتمع الكونجرس يوم الأربعاء للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات قبل تنصيبه في 20 يناير.

وخاطب أكثر من 170 مديرا من كبرى الشركات الأمريكية أعضاء الكونجرس في رسالة مفتوحة يوم الاثنين، ودعوهم فيها إلى قبول نتائج المجمع الانتخابي.

وقال مديرو الشركات: "يجب أن يصادق الكونجرس على تصويت (المجمع) الانتخابي يوم الأربعاء 6 يناير. إن محاولات إفشال أو تأخير هذه العملية تتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا".

ومن بين الذين وقعوا على الرسالة رؤساء شركات جولدمان ساكس وبلاكروك وشركة الأدوية فايزر.

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