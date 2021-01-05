رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الممثلة تانيا روبرتس تواجه الموت

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:41 ص
تانيا روبرتس
تانيا روبرتس
وكالات
طباعة
أعلن متحدّث باسم الممثلة الأميركية تانيا روبرتس أنّ النجمة السينمائية التي شاركت روجر مور بطولة آخر أفلامه في سلسلة جيمس بوند وكانت إحدى نجمات مسلسل "ذات سيفينتيز شو" ترقد في مستشفى في لوس أنجليس بين الحياة والموت.

وقال مايك بينجل المسؤول الإعلامي لروبرتس في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ الممثلة البالغة من العمر 65 عامًا ترقد في أحد مستشفيات لوس أنجليس "بحالة حرجة".

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن بينجل نفسه قوله إنّ روبرتس توفّيت الأحد، لكنّ المسؤول الإعلامي عاد وصحّح هذه المعلومة الإثنين، مشيرًا في تصريحه لفرانس برس إلى أنّ سبب وقوعه في هذا الخطأ هو "سوء تفاهم" حصل خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين لانس أوبراين صديق الممثّلة.

ووفقًا لبينغل فإنّ روبرتس ترقد في قسم العناية الفائقة في مستشفى "سيدرز سايناي" وهي في حالة حرجة بين الحياة والموت.

ورفضت متحدّثة باسم المستشفى تأكيد أو نفي صحة هذه المعلومة، مشيرة إلى أن السرّ الطبي يمنعها من الإدلاء بأي تعليق بهذا الشأن.

وأدخِلَت روبرتس المستشفى في 24 ديسمبر الفائت إثر سقوطها فجأة أثناء تنزيهها كلابها، وفق بينجل.

واشتهرت روبرتس بدور العالمة الجيولوجية ستايسي ساتون في فيلم "إيه فيو تو كيل" العام 1985 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وفيه تولى الممثل روجر مور دور العميل 007 للمرة الأخيرة.

وأدت روبرتس دور البطولة في فيلم "ذا بيست ماستر" الخيالي العام 1982 وفي "شينا: ذا كوين أوف ذي جانغل" وهي النسخة النسائية من طرزان.

ومن أبرز أفلامها الأخرى "بادي سلام" و"نايت آيز".

وكانت الانطلاقة القوية لمسيرة روبرتس المهنية في الموسم الأخير من مسلسل "تشارليز إنجلز" التلفزيوني، حيث أدّت دور المحقّقة الخاصة جولي روجرز لمساعدة فريق "ملائكة تشارلي" في محاربة الجريمة.

لكنّ روبرتس التي ولدت في حي برونكس النيويوركي العام 1955 عرفت أخيرًا بدورها في المسلسل الكوميدي "ذات سيفينتيز شو" حيث تولّت دور ميدج بينشيوتي الوالدة الحمقاء لدونا.

موضوعات متعلقة

خاص.. أول تعليق لـ أروى جودة على «مشهد هاني»

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

«غش الزوجية».. مقتل سيدتين على أيدى أزواجهما بسبب الشرف

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

علماء المناعة الروس يشككون فى إمكانية تكرار الإصابة بكورونا

بعد دعوته للإصلاح.. اختفاء مؤسس شركة على بابا

الصين تحطم الرقم القياسى العالمى فى توليد الطاقة الكهرمائية

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»

منشورات المتوسط تطرح انتعاشة اللغة لعبد السلام بنعبد العالى

العودة إلى مدينة الحمير البيض.. قريبًا ديوان بالعربية للأمريكى جيمس تيت