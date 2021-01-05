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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

موظفون فى الشركة الأم لـ جوجل يشكلون نقابة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:38 ص
جوجل
جوجل
وكالات
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قام موظفون في شركة "ألفابيت" وهي الشركة الأم لمحرك البحث جوجل بتشكيل نقابة عمالية لأول مرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تمثل "نقابة عمال ألفابيت" أكثر من 200 موظف في الولايات المتحدة وتريد النقابة الدفع من أجل العمل مقابل أجر عادل وظروف عمل جيدة.

ويطالب الأعضاء أيضا بأن تقوم "ألفابيت" بإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة.

وواجهت جوجل منذ فترة طويلة احتجاجات داخلية بسبب مزاعم التمييز الجنسي والعنصرية وإساءة استخدام السلطة من قبل المديرين التنفيذيين.

وفي نوفمبر 2018، ترك آلاف الموظفين وظائفهم مؤقتا. وتحدث موظفون في جوجل عن تجاربهم الخاصة في المضايقة والتمييز في الشركة.

وتعد نقابة عمال "ألفابيت" استثناء نادرا في صناعة التكنولوجيا الأمريكية غير النقابية، لكنها لا تمثل سوى جزء بسيط من موظفي "ألفابيت جروب" الذين يزيد عددهم على 130 ألف موظف.

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