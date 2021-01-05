«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

تعرضت الفنانة والمطربة نور الهدى لحرب شرسة، حسبما صرحت في حوار تلفزيوني عام 1991، قالت فيه، إن بعض الفنانات تعرضن لها، وحاربنها ليمنعنها من الغناء في مصر.وأشارت نور الهدى إلى أن هذه الحرب كانت بإيعاز من الفنانة أم كلثوم، والفنانة رجاء عبده، بالإضافة إلى أعضاء في الحكومة المصرية.وحسبما نشرت مجلة "الشبكة" اللبنانية، أن نور الهدى احتمت بالرئيس جمال عبدالناصر، وأرسلت إليه خطابًا، بعدما أجبروها أن تتعهد بعدم إقامة حفلات في مصر، وعدم المشاركة في السينما لمصرية، إلا بفيلمين فقط.وكان نص الخطاب:"الإجراءات التي فرضتها قوانين الرقابة المصرية الصارمة علينا، نحن أهل الفن في لبنان وسوريا، باتت تتنافى وروح الثورة التي من أسسها تقوية العلاقات الأخوية الطبيعية بين مصر وكل قطر عربي لماذا يا سيدي الرئيس يفرض عليّ أن أتوجه بكتاب إلى وزارة الداخلية في القاهرة لتوافق على منحي سمة الدخول إلى مصر، ولا يفرض لبنان بالمقابل سوى طلب بسيط تتقدم به الفنانة المصرية إلى سفارتها في القاهرة لا لوزارة داخلية لبنان؟".