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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:53 ص
محمد رشدي
محمد رشدي
وائل توفيق
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بكى الفنان محمد رشدي عندما علم بخبر وفاة الفنان عبدالحليم حافظ، وكان وقتها يجلس في منزله أمام التلفاز وتُبث أغنية "في يوم"، وكانت بجواره زوجته التي عندما حاولت أن تعرف سبب بكاء "رشدي"، رد قائلًا: "الكبير بتاعنا راح".

وحكى الفنان الراحل محمد رشدي أثناء وجوده في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمر الليثي، أن عبدالحليم تسبب في بكائه، عندما شاهده في الشارع وكان من أشهر النجوم وقتها رغم أنهما قدما في لجنة فنية واحدة.

وأضاف أنّه قدم في الستينيات أغنية "أدهم الشرقاوي"، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة، ورغم ذلك قام عبدالحليم بغنائها في فيلم "أدهم الشرقاوي"، ووقتها تعرض لبعض الهجوم من النقاد لأنها عرفت باسمي، وذلك لأن حليم كان يبحث عن أغنية مميزة وكان وقتها طرح أغنية "ضي القناديل".

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