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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فوز تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بفترة ثانية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:06 ص
فوستان آركانج تواديرا
فوستان آركانج تواديرا
وكالات
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فاز رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا بفترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على أكثر من 53% من الأصوات في انتخابات شابها العنف، طبقًا لنتائج أولية.

وأعلنت اللجنة الانتخابية تواديرا فائزًا في انتخابات 27 ديسمبر، قائلة إنه حصل في الجولة الأولى على عدد كاف من الأصوات يجعل إجراء جولة إعادة غير ضروري في الدولة الغنية بالذهب والماس، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

ويكافح تواديرا (63 عامًا) لانتزاع السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد من أيدي مليشيات مسلحة منذ توليه السلطة للمرة الأولى في 2016، وذلك بعد ثلاث سنوات من تمرد آخر أطاح بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي.

وأُجريت الانتخابات الرئاسية على الرغم من هجوم جماعات متمردة حاولت عرقلة التصويت بعدما رفضت المحكمة الدستورية ترشح بوزيزي.

وقال ماتياس موروبا، رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحفي بالعاصمة بانجي: «أعلن فوز فوستان آركانج تواديرا، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الجولة الأولى بنسبة 53.9%».

وقال موروبا، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أُجريت في نفس اليوم ستعلن في وقت لاحق.

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