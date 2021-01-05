دومينيون.. تخطط لمقاضاة المحامية سيدنى باول على ادعاءات تزوير الانتخابات الأمريكية

تخطط شركة "دومينيون" لنظم التصويت لمقاضاة المحامية سيدني باول بتهمة التشهير، بسبب ادعاءات باطلة ضدها بتزوير انتخابات الرئاسة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أن الشركة تواصل استكشاف دعاوى مماثلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه.وكانت المحامية سيدني باول زعمت أن نظام التصويت الإلكتروني قام بتحويل أصوات ملايين الناخبين لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن.وكان ترامب اعتبر في 12 نوفمبر الماضي أن نظام "دومينيون" نقل مئات ملايين الأصوات إلى منافسه جو بايدن في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى.