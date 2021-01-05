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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية ترجئ قرارها بشأن لقاح «موديرنا» ضد كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:13 ص
لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
وكالات
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أعلنت هيئة الأدوية الوطنية الهولندية أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تتمكن من التوصل إلى قرار بشأن الموافقة على لقاح "موديرنا" الأمريكي المضاد لكورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت هيئة تنظيم الأدوية الهولندية إن الموافقة قد تتم في الاجتماع يوم 6 يناير الحالي، مشيرة إلى أنه لم يتضح سبب عدم التوصل إلى قرار يوم أمس الإثنين.

ودعت لجنة الأدوية البشرية (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية إلى اجتماع غير مجدول بعد ظهر يوم أمس الإثنين لمناقشة لقاح "موديرنا"، قبل يومين من اجتماعها المقرر أصلا يوم غدًا الأربعاء.

وقال رئيس هيئة تنظيم الأدوية الهولندية تون دي بوير: "هكذا تسير الأمور بالطبع كنا نأمل في المزيد لكننا كنا نعلم أنه قد يكون من المستحيل الإجابة على جميع الأسئلة بالتفصيل في اجتماع واحد".

وأضاف: "آمل أن يكون هناك قرار يوم الأربعاء.. لكني لا أعرف".

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