الصين تحطم الرقم القياسى العالمى فى توليد الطاقة الكهرمائية

ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن محطة سد الخوانق الثلاثة للطاقة الكهرمائية على نهر يانجتسي بالصين ولدت 111.8 مليار كيلو واطساعي في عام 2020، مؤكدة أنه رقم قياسي عالمي جديد.وحطمت المحطة الرقم القياسي العالمي السابق لتوليد الطاقة الكهرمائية البالغ 103.098 مليار كيلو واطساعي الذي سجلته محطة إيتايبو البرازيلية عام 2016.ووفرت الطاقة النظيفة التي ولدتها المحطة الصينية في عام 2020 نحو 34.39 مليون طن من الفحم الحجري العادي وحالت دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بواقع 94.02 مليون طن.وقال تشن هوي رئيس المحطة إن الرقم القياسي العالمي الجديد له أهمية كبيرة بالنظر إلى مرض فيروس كورونا الجديد والفيضانات في حوض نهر يانجتسي في عام 2020.