رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السجن 8 أشهر لموظف سرق مقتنيات من قصر باكنجهام فى لندن

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:39 ص
قصر باكنجهام
قصر باكنجهام
وكالات
طباعة
سُجن موظف لمدة ثمانية أشهر بتهمة سرقة عشرات الميداليات والصور التي تحمل توقيعات وغيرها من المتعلقات من قصر باكنجهام في لندن.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أن الرجل، 37 عاما، اعترف بثلاثة اتهامات بالسرقة.

وعثرت الشرطة على "كمية كبيرة" من المسروقات خلال تفتيش مقره في القصر.

وباع الرجل المسروقات، بما في ذلك ميداليتان وألبوم صور لمأدبة ملكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيمة أقل بكثير من قيمتها على موقع إيباي ويعمل الرجل موظفا في القصر منذ عام 2015.

وذكرت الوكالة أن بعض المسروقات تراوحت قيمتها بين 10 آلاف و100 ألف جنيه أسترليني (13 ألفا و500 دولار إلى 135 ألف دولار).

موضوعات متعلقة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

«الصحة» تخصص 34 مركزًا لتلقى لقاح كورونا.. تعرف عليها

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الصين تحطم الرقم القياسى العالمى فى توليد الطاقة الكهرمائية

مدرب ساوثهامبتون يبكى بعد فوز فريقه على ليفربول (فيديو)

ساوثهامبتون يعمق جراح ليفربول فى ختام منافسات الجولة 17 من الدورى الإنجليزى

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»

منشورات المتوسط تطرح انتعاشة اللغة لعبد السلام بنعبد العالى

العودة إلى مدينة الحمير البيض.. قريبًا ديوان بالعربية للأمريكى جيمس تيت