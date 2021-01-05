إسرائيل تسمح باستخدام لقاح مودرنا للوقاية من كورونا

قالت شركة الأدوية الأمريكية مودرنا، إن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت باستخدام لقاحها للوقاية من كورونا في إسرائيل، مما يمثل الترخيص الثالث للقاح والأول خارج أمريكا الشمالية.وقالت مودرنا في بيان: "طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية ستة ملايين جرعة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولي في يناير".وحصلت مودرنا على ترخيص للقاحها في الولايات المتحدة وكندا، وتجري حاليا مراجعة التراخيص الإضافية في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة.