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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. 53 وفاة و656 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:14 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1005 إصابات امس، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 443802.

وسجلت الوزارة كذلك 53 وفاة جديدة ارتفاعا من 33 امس، ما يرفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة إلى 7538.

كما تعافى 1579 مريضا ليرتفع عدد المتعافين إلى 414972.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد صرح بأن تحقيق المناعة الجماعية رهن الوصول إلى تطعيم 60 في المئة من السكان على الأقل.

وأضاف أن اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين اختارتهما المملكة لمقاومة فيروس كورونا "تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين".

وأعلن أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم 25 مليون من سكان المملكة.

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