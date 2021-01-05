رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين في مالي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:36 ص
مقتل جنديين فرنسيين
مقتل جنديين فرنسيين
وكالات
طباعة
أفاد موقع "سايت" بأن جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين بعبوة ناسفة على طريق عربتهما المدرعة في شرق مالي.

من جهتها، نفت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" صلتها بمقتل 100 مدني في نيجيريا، معربة عن إدانتها لهذا "القتل العشوائي".

وقتل ما لا يقل من 100 مدني في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في النيجر بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي، في الثاني من الشهر الحالي.

موضوعات متعلقة

انفراد| «الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مدرب ساوثهامبتون يبكى بعد فوز فريقه على ليفربول (فيديو)

ساوثهامبتون يعمق جراح ليفربول فى ختام منافسات الجولة 17 من الدورى الإنجليزى

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»

منشورات المتوسط تطرح انتعاشة اللغة لعبد السلام بنعبد العالى

العودة إلى مدينة الحمير البيض.. قريبًا ديوان بالعربية للأمريكى جيمس تيت