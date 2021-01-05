خبراء يشيدون بالدور التثقيفى والتنويرى لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعزز وعى المواطن

أشاد عدد من خبراء الصحافة والإعلام بالدور التثقيفى المستنير الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما تقدمه من خلال منصاتها الإعلامية، والصحفية المتعددة والمتخصصة، من مواد تعزز الوعى لدى المواطن المصرى، وتمنحه أيضًا عنصر المتعة والترفيه.وأرجعت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، التطور الكبير الذى يحدث فى الإعلام المصرى إلى جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنها تعطى أمثلة رائعة فى العمل الإعلامى المهنى، والمتمثل فى تقديم دور توعوى وتنويرى فى مواجهة كل ما يحاك ضد الدولة المصرية من قبل قنوات الإعلام المعادى الذى لا يكف عن ترويج الشائعات بهدف زعزعة الاستقرار والتشكيك فى منجزات الدولة ومشروعاتها القومية.وأشارت إلى القنوات والصحف المتنوعة التى أطلقتها «المتحدة» موضحة أن هذا التنوع الكبير يضفى حالة من الحيوية على الإعلام المصرى ودوره الوطنى فى مواجهة الأكاذيب، والتعريف بحقيقة المخاطر التى تواجهها مصر من دول معادية وأذرعها الإرهابية، وهو الدور الذى يظهر جليًا عبر شاشات المتحدة وصحفها، وما يقدم من محتوى إعلامى جذاب ومتنوع ومختلف عما كانت عليه مصر فى السابق.وقال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إننا أمام طفرة إعلامية قوية فى مصر، وتغير حقيقى فى المحتوى الذى يقدم للمواطن المصرى، إذ نجحت الشركة المتحدة فى الوصول لكل منزل بمصر، بل وأصبحت الشركة ركنًا رئيسيًا فى منظومة العمل الإعلامى.وذكر «علم الدين» أن هذا هو الدور الرئيسى للإعلام فى توعية المواطنين وإيصال الحقائق له من خلال الإعلام، منوهًا إلى أن تأثير الشركة الكبير ظهر فى تلك الفترة، إذ جعلت المواطن حاليًا متابعًا بشكل كبير لكل ما يقدم له فى القنوات والمواقع التى تنقل له الحدث والحقيقة، عكس القنوات الإخوانية التى تبث الأكاذيب والفبركة لاستهداف بلاده.وأضاف أن التعدد والتنوع الموجود فى الإعلام المصرى ساعد بشكل كبير على التأثير والوصول لكل المواطنين فى كل محافظات مصر، إضافة إلى الدور الفعال خارجيًا، وكل ذلك ظهر خلال الفترة الماضية.