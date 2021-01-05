حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

تستقبل قاعة النهر التابعة لساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفلًا للإنشاد الديني يحييه فريق «مشروع روح»، والذي يرفع شعار «نشر السلام يبدأ من الفن»، وهو مشروع موسيقي صوفي قائم على المزج بين الحضرة التركية بالترانيم القبطية٬ وأغاني بلهجات مختلفة في نفس السياق الروحي٬ كل هذا في مزيج واحد مع رقص مولوي في جو روحاني مختلف.تُنشد الفرقة باقة من الابتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي منها: «تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمر سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي»، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.