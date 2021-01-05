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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات طلابية فى تركيا بعد تعيين رئيس جامعة من قبل أردوغان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:37 ص
احتجاجات طلابية
احتجاجات طلابية
وكالات
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احتج طلاب في جامعة البسفور (بوجازيسي) المرموقة في مدينة اسطنبول التركية، على قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين رئيس جديد للجامعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" وقعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغير ذلك.

وعين أردوغان يوم السبت الماضي الرئيس الجديد للجامعة مليح بولوت، الذي ترشح عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات البرلمانية لعام.2015

ويحق لأردوغان كرئيس تعيين رؤساء الجامعات وانتقد الطلاب قرار اختيار رئيس ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية معتبرين ذلك أنه غير ديمقراطي وينادي الطلاب بالحق في انتخاب رئيس جامعتهم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، إن تمتع شخص بهوية سياسية ليس جريمة.

ومن المتوقع أن تنطلق احتجاجات أخرى يوم غد الأربعاء.

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