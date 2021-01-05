المكسيك تبحث خطة للتعامل مع المهاجرين العالقين بسبب سياسات ترامب

أعلنت الحكومة المكسيكية، أنها ستضع خطة للتعامل مع المهاجرين العالقين في البلاد نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن تدفقهم.وقالت وزارة الداخلية المكسيكية، إنها ستعمل مع وزارة الخارجية على كيفية التعامل مع المهاجرين داخل البلاد بسبب سياسة ترامب الذي تعهد المرشح الديمقراطي جو بايدن بإلغائها، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وقالت وزيرة الداخلية أولجا سانشيز: «المكسيك ستعمل مع حكومات الولايات المتحدة وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور لمواجهة تحديات الهجرة».وأضافت: «لسنا سبب المشكلة، لكننا نكرر رغبتنا في أن نكون جزءًا من الحل».وتابعت: «سنضع خطة للمهاجرين الذين ما زالوا في المكسيك من خلال هذا البرنامج، من المتوقع أنه في المستقبل البعيد، سيكون هناك زيادة في تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك».